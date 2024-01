Guardiola | “De Bruyne? È importante | ti aiuta a vincere le partite”

“Le prossime due partite sono molto importanti prima di andare in Arabia Saudita per giocare il mondiale per club”. Queste le dichiarazioni ... (sportface)

tornerà il fuoriclasse di prima L'insostituibile diA giudicare dalle parole del ... Se proprio Dedovrà lasciare il Manchester City lo farà in estate, a stagione conclusa. window.... quanto l'ingresso in campo di Kevin De. I cori che lo acclamavano da diversi minuti, si ... Pep, al termine del match finito 5 - 0, ha dichiarato: ' Kevin deve sapere quanto la gente ...Kevin De Bruyne torna finalmente in campo: gli elogi di Pep Guardiola per il trequartista belga, rientrato dal brutto infortunio ...L'insostituibile di Guardiola A giudicare dalle parole del tecnico spagnolo ... Contatti ci sono già stati per questo gennaio, ma un addio appare alquanto improbabile. Se proprio De Bruyne dovrà ...