Guardia | dimensionamento scolastico | l’opposizione punta il dito contro l’amministrazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlè ormai una triste realtà che coinvolge, fra gli altri, più comuni italiani e sanniti. Come da delibera della Regione Campania dello scorso 4 gennaio, l’organizzazione della rete scolastica dell’AS 2024/25 prevede la soppressione dell’autonomia dell’Istituto Abele De Blasio, comprendente le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, e l’accorpamento dello stesso all’Istituto Comprensivo Andrea Mazzarella di Cerreto Sannita. Una triste pagina, quella che si è aperta per la comunità guardiese, che in tanti anni ha sempre messo al centro di ogni cosa la crescita della istituzione scolastica, sostenendo non poche battaglie per preservare la verticalizzazione, l’autonomia e i legami con San Lupo e San Lorenzo Maggiore, comune quest’ultimo, nonostante diversi anni di rapporti fraterni, ...