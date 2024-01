“Guardate qua | l’hanno fatto dietro la tenda” Grande Fratello | Signorini smaschera Varrese e Monia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lunedì 8 gennaio 2024 è tornato in diretta il. E come anticipato la puntata si è aperta con il ritorno tanto atteso di Beatrice Luzzi, che aveva lasciato la Casa a seguito della morte del papà. Ma non con un provvedimento nei confronti di alcuni suoi coinquilini che hanno dimostrato poco tatto in quella circostanza. Condisappunto del pubblico social, Alfonsoli ha solo richiamati, facendo notare loro come in un momento così delicato qualcuno abbia avuto un comportamento non rispettoso. “Vedere che a poche ore dalla notizia che avete ricevuto la preoccupazione di qualcuno di voi erano i pop corn, la festa, il film comico…sentire questo a me ha disturbato – ha detto il conduttore rivolgendosi in generale alla Casa – Ho visto qualcuno di voi, che fino a qualche giorno era depresso, ...