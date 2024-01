Greta Rossetti in crisi dopo le parole di Mirko al GF | Perla le dà consigli

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha avuto un piccolo sfogo in queste ore nella casa del Grande Fratello. Nella puntata di ieri sera del reality show Alfonso Signorini ha dato la parola aBrunetti, il quale si è un po’ scagliato contro alcuni concorrenti. Il ragazzo ha avuto un cambio repentino di comportamento nei riguardi di alcuni suoi ex coinquilini, cosa che ha scosso non poco gli animi in casa., ad esempio, è apparsa turbata, cosa che secondo molti sarebbe da ricondurre proprio alledel suo ex. Vediamo cosa è successo. Lo sfogo dial GF,va in suo soccorso In queste oresi è sfogata con alcuni inquilini. La giovane pare abbia manifestato addirittura la volontà di uscire dal programma in quanto non si ...