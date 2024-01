Gratta e Vinci | Sud Italia sfortunato | i dati parlano chiaro

Leggi su ilveggente

(Di martedì 9 gennaio 2024), il Sudè davvero: iche arrivano alla fine del 2023veramente. Non c’è niente da fare Se vivi al Sud hai poche possibilità di vincere al. I numerie il 2023 per i residenti da Napoli in giù non è stato un anno da ricordare. Certo, in Campania è stato centrato il premio di seconda categoria della Lotteria, ma è del 2024, intanto, e poi vedendo quella che è la popolazione, è normale che ci si può aspettare qualcosa in più., al Sud si vince poco (AnsaFoto) – Ilveggente.itIn ogni caso, entrando nel dettaglio di quello che è successo nel corso del 2023 ...