Grande Fratello | Vittorio prende le distanze da Letizia | lo sfogo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 gennaio 2024)pronto are ledall’amicaPetris. Ecco il motivoha deciso dire una decisione. Il gieffino si confronta con Giuseppe Garibaldi dopo lo spiacevole avvenimenti accaduto ieri sera in puntata con Paolo e. Il giovane ingegnere ieri è stato colpito da Massimiliano che gli ha detto di non avere rispetto per le donne, il pensiero dell’attore è stato sostenuto dae Paolo che hanno rincarato la dose attaccandolo davanti all’Italia intera Leggi anche –> Amici, Zerbi convoca gli allievi: il motivo svelato nel daytime Il confronto e la decisione del gieffino..deluso ...