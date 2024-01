Grande Fratello | nessun rispetto per il grave lutto di Beatrice Luzzi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo ilper la scomparsa del padre che l’ha costretta all’uscita temporanea dal programma,è rientrata come concorrente nella casa del. L’attrice è sicuramente uno dei personaggi più controversi di questa edizione che, dopo il repulisti voluto da Piersilvio Berlusconi, aveva promesso di lasciare molto meno spazio al trash in nome di contenuti più profondi; eppure proprio quanto accaduto aha dato modo, ad alcuni dei suoi coinquilini, di rivelarsi tutt’altro che eleganti nel rispettare il suo. Vi raccomandiamo...lascia la casa del GF per ...

La puntata di ieri sera del è stata particolarmente probante per la concorrente. Difatti quest'ultima non solo è finita in nomination, ma ha anche avuto un acceso confronto con Alfonso Signorini . E dopo la lunga ...Grande Fratello i migliori della puntata dell'otto gennaio. Nella più recente puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 8 gennaio Alfonso Signorini, il presentatore, ha fatto luce su alcuni ...Beatrice Luzzi fa ritorno nella casa del Fratello. Dopo aver lasciato la Casa il 3 gennaio a seguito della morte del padre, ha deciso di rientrare durante la puntata… Leggi ...