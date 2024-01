Grande Fratello | Massimiliano Varrese stroncato anche da Anna Pettinelli | Manipolatore e violento

Non soltanto hanno scampato il televoto d’ufficio per la mancata empatia ed umanità dimostrate dopo la morte del papà di Beatrice Luzzi e la sua ... (tuttivip)

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello , grazie ai sempre attenti telespettatori che non dimenticano proprio nulla. Nella puntata in diretta dell’8 ... (caffeinamagazine)

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Il' seguito da 2.562.000 telespettatori (share del 18,4%). Terzo posto per Italia1 con il film 'Aquaman' che è stato visto da 1.525.000 ...C'è un concorrente delche non riesce a ottenere le simpatie del pubblico da casa: parliamo di Massimiliano Varrese , il "guru" della Casa di Cinecittà. Personaggio controverso e dagli atteggiamenti ...Grande Fratello i migliori della puntata dell’otto gennaio. Nella più recente puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 8 gennaio Alfonso Signorini, il presentatore, ha fatto luce su alcuni ...Un rientro burrascoso e fatto di litigi e incomprensioni accoglie Beatrice, provata per quanto successo. Intanto Giuseppe resta coinvolto in una serie di litigi ...