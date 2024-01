Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla trentesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ogni volta che penso che alabbiano toccato il fondo e che peggio di così non possano farci vedere, gli abitanti di quella Casa riescono a stupirmi. Doveva essere il cast che avrebbe segnato una rottura netta col passato. Quello della rinascita dopo tanto (secondo alcuni pure troppo) trash. Gente talmente diversa da chi l’aveva preceduta che mai avrebbe riproposto certi brutti episodi visti nelle scorse edizioni. E invece è solo l’ammasso di disperati peggiore che la storia dei reality ricordi. L’aver spadroneggiato impuniti per quattro mesi gli ha fatto credere di essere onnipotenti. Il fatto che la maggior parte dei comportamenti spiacevoli (per usare un eufemismo) tenuti da settembre ad oggi anziché essere stigmatizzata in mondovisione sia stata per lo più ignorata, fatta eccezione per qualche blanda bacchettata sulle manine all’una ...