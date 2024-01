“Grande Fratello” | Letizia contro Beatrice | è polemica dopo il rientro dell’attrice

(Di martedì 9 gennaio 2024) News tv. . La nuova edizione del, quella depurata dal trash come ordinato da Pier Silvio Berlusconi, sta letteralmente regalando numerosi colpi di scena al pubblico di Canale 5. In queste ore nella casa più spiata d’Italia ha fattoLuzzi, la quale era uscita momentaneamente a causa della morte di suo padre. Questo ritorno inaspettatoha scatenato lasi è scagliata immediatamenteLeggi anche: “”, le gravi accuse di Paolo e Massimiliano a Vittorio: cosa è successo Leggi anche:Luzzi rientra nella casa del “” e fa piangere ...

Problemi di gelosia per Massimiliano Varrese . Nel corso della puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri, 8 gennaio, a prendersi la scena è ... (ilfattoquotidiano)

News tv. “Grande Fratello” , Cesara spiazza tutti in diretta e rivela: “Cosa succede nei camerini del Tg5” – Ieri sera, 8 gennaio, è andata in onda ... ()

La puntata di ieri sera delè stata particolarmente probante per la concorrente. Difatti quest'ultima non solo è finita in nomination, ma ha anche avuto un acceso confronto con Alfonso Signorini . E dopo la lunga ...L'ultima puntata del, andata in onda ieri sera, 8 gennaio, su Canale5 , ha mostrato il rientro nella casa di cinecittà di Beatrice Luzzi . L'attrice, infatti, aveva lasciato il reality di Alfonso ...Beatrice Luzzi fa ritorno nella casa del Fratello. Dopo aver lasciato la Casa il 3 gennaio a seguito della morte del padre, ha deciso di rientrare durante la puntata… Leggi ...Beatrice Luzzi ha espresso parole molto dure nei confronti di Anita Olivieri al Grande Fratello, sostenendo che i comportamenti di quest'ultima sono poco empatici verso di lei. La nomination nei ...