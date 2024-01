Grande Fratello | il rimpianto dei fan | “Heidi Baci aveva smascherato Garibaldi Cosa farebbe oggi nella Casa”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il pubblico rimpiangedel: la gieffina di origini albanesicoppia fissa con Beatrice Luzzi? A distanza di oltre due mesi dall’uscita didelil pubblico rimpiange ancora l’ex gieffina. La concorrente di origini albanese era infatti una delle più acclamate dai telespettatori, una delle prime a smascherare Massimiliano Varrese e Giuseppe. E proprio riguardo alle tensioni con il gieffino calabrese in queste ore i fan disono intervenuti sui social, ricordando le intuizioni della: “Giuseppe è uno ...

Dopo il lutto per la scomparsa del padre che l’ha costretta all’uscita temporanea dal programma, Beatrice Luzzi è rientrata come concorrente nella ... (news.robadadonne)

Non soltanto hanno scampato il televoto d’ufficio per la mancata empatia ed umanità dimostrate dopo la morte del papà di Beatrice Luzzi e la sua ... (tuttivip)

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello , grazie ai sempre attenti telespettatori che non dimenticano proprio nulla. Nella puntata in diretta dell’8 ... (caffeinamagazine)

Parliamo di Ascolti . Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 30esima puntata è stato ripristinato il televoto ... (biccy)

Invece di farsi anche solo per un secondo un esame di coscienza, i concorrenti del Grande Fratello 2023 dopo la 30esima puntata, che ha segnato il ... ()

Su Canale 5 'Ilè stato visto invece da una media di 2.562.000 spettatori e il 18,41% di share. A seguire su Italia 1 il film Aquaman, con 1.525.000"Baywatch" compie 30 anni, guarda gli scatti dei bagnini che hanno "sedotto" unintera generazione Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le emozioni della trentesima puntata di '' Ultimo ...Un rientro burrascoso e fatto di litigi e incomprensioni accoglie Beatrice, provata per quanto successo. Intanto Giuseppe resta coinvolto in una serie di litigi ...La diretta dell’8 gennaio del “Grande Fratello“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è stata segnata dal ritorno di Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo il lutto per la scomparsa del ...