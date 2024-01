Grande Fratello | Giselda Torresan cambia look | nuovo taglio | occhiali e make up naturale «È un' altra persona»

(Di martedì 9 gennaio 2024) La puntata delandata in onda ieri sera, 8 gennaio, è stata molto difficile. Il rientro in casa di Beatrice Luzzi, dopo la morte del papà è stato uno dei momenti...

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello in onda in diretta su Canale 5, il multiverso deve aver fatto degli scherzi e Vittorio Menozzi è ... (blogtivvu)

Beatrice Luzzi torna nella Casa del Grande Fratello per vincere. L’attrice, dopo il lutto del padre, ha deciso di rientrare in gioco creando nuove ... (blogtivvu)

La risposta non si fa attendere: 'Ti do un'altra chance anche se mi hai fatto male, ti chiedo di essere te stesso ma di stare attento perché io sono ... (247.libero)

La risposta non si fa attendere: 'Ti do un'altra chance anche se mi hai fatto male, ti chiedo di essere te stesso ma di stare attento perché io sono una persona super sensibile'. 'Ci conosciamo da ...Dopo il lutto che l'ha colpita Beatrice Luzzi ha deciso di riprendere l'esperienza al, ed è tornata nella casa nella puntata di lunedì 8 gennaio. Il suo ingresso però sta dividendo i telespettatori : da un lato c'è chi crede che sia rientrata come se niente fosse, ...I gieffini cominciano a pensare che da casa il pubblico stia cominciando a provare antipatia per diversi di loro, facendo preoccupare tutti i rivali di Beatrice ...La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 8 gennaio, è stata molto difficile. Il rientro in casa di Beatrice Luzzi, dopo la morte del papà è stato uno dei ...