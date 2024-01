“Grande Fratello” | Cesara Buonamici spiazza tutti | “Cosa succede nei camerini del Tg5…”

(Di martedì 9 gennaio 2024) News tv. “”,in diretta e rivela: “neidel Tg5” – Ieri sera, 8 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2024 del “”. Le battute iniziali del reality show condotto da Alfonso Signorini sono state dedicate a Beatrice Luzzi. L’attrice romana colpita da un grave lutto si era vista costretta a lasciare la Casa più spiata di Italia. A gran sorpresa in diretta la Luzzi ha comunicato attraverso una lettera di voler proseguire la sua avventura. Una decisione che ha diviso il pubblico di Canale 5. Dopo il delicato momento però, la puntata si è spostata su questioni più leggere. Protagonista l’opinionista...

Problemi di gelosia per Massimiliano Varrese . Nel corso della puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri, 8 gennaio, a prendersi la scena è ... (ilfattoquotidiano)

La puntata di ieri sera delè stata particolarmente probante per la concorrente. Difatti quest'ultima non solo è finita in nomination, ma ha anche avuto un acceso confronto con Alfonso Signorini . E dopo la lunga ...L'ultima puntata del, andata in onda ieri sera, 8 gennaio, su Canale5 , ha mostrato il rientro nella casa di cinecittà di Beatrice Luzzi . L'attrice, infatti, aveva lasciato il reality di Alfonso ...Beatrice Luzzi fa ritorno nella casa del Fratello. Dopo aver lasciato la Casa il 3 gennaio a seguito della morte del padre, ha deciso di rientrare durante la puntata… Leggi ...Beatrice Luzzi ha espresso parole molto dure nei confronti di Anita Olivieri al Grande Fratello, sostenendo che i comportamenti di quest'ultima sono poco empatici verso di lei. La nomination nei ...