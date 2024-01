Grande Fratello | Beatrice torna | Signorini non morde | Mirko contro Giuseppe | otto in nomination

Ascolti TV 8 gennaio : chi ha vinto la gara del lunedì sera tra la fiction 'La Storia' andata in onda su Rai1 e ildi Alfonso Signorini trasmesso su Canale 5 Ecco i dati auditel a seguire. Ascolti: trentesima puntata dell'8 gennaio Dati GF di tutti gli appuntamenti Prima puntata ...Anita Olivieri non riesce proprio a farcela. Nella puntata delandata in onda lunedì 8 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha bacchettato la concorrente. "Mi sta rovinando la reputazione": Anita accusa il GF La discussione tra Stefano Miele e ...Nell'appuntamento in diretta con il Grande Fratello 2024 previsto per lunedì 15 gennaio in prime time su Canale 5 si assisterà ad una nuova eliminazione dal gioco. Al momento, stando ai risultati del ...Al Grande Fratello la lettera di Beatrice Luzzi per il suo papà: il web si commuove, il pubblico a casa anche mentre gli inquilini restano gelidi come pietre e dimostrano quello che provano davvero pe ...