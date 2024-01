“Grande Fratello” | Beatrice confessa a Fiordaliso il motivo del suo rientro

Fiordaliso è risultata essere uno dei concorrenti maggiormente colpiti dalla puntata deldi ieri lunedì 8 gennaio. Infatti, nonostante la felicità per il ritorno della sua amica Beatrice Luzzi a seguito del lutto per la perdita di suo padre, si è detta dispiaciuta della ...Il post puntata delha sollevato non pochi dubbi in molti concorrenti. A scatenarli sarebbero state le parole di Mirko Brunetti , l'ex gieffino il quale è intervenuto ancora ieri sera per dire la sua ...Grande Fratello Mirko fa a pezzi Garibaldi: “Sei incoerente ci provi con Perla…”. Nel corso dell’episodio del Grande Fratello del 8 gennaio 2024, si è verificato un confronto in diretta tra Mirko ...Marina La Rosa ospite oggi a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1 dalle 17.05. Conosciamo meglio Marina La Rosa, tra carriera, progetti e vita privata dopo ...