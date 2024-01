Grande Fratello 2023 | trentesima puntata – Beatrice ritorna in gioco | Monia e Varrese sempre più vicini | in 8 al televoto per l’eliminazione

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 9 gennaio 2024)Primo appuntamento del 2024 con ile qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. La diretta minuto per minuto della21.35: Breve anteprima. 21.38: Comincia la. Signorini augura a tutti buon anno. Precisa che, causa abbuffate natalizie, non ha allacciato la giacca “non per maleducazione, ma perché non ci sto dentro“. Saluta poi Cesara, Rebecca e gli eliminati in studio. Il focus si concentra subito sulla scomparsa di Paolo, il ...