Gomitata Bastoni-Duda | Hubner rilancia | “c’era rigore per l’Inter” 

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ladiè stato l’argomento più caldo dell’ultimo weekend di Serie A. Un episodio che ha portato con sè tante polemiche e discussioni dividendo l’opinione pubblica calcistica italiana. La(o spallata?) diera da punire? Il gol dell’Inter era da annullare? Perchè il Var non è intervenuto? Quesiti espressi nelle interviste post partita, nei salotti tv e anche sui social. Inter Inter-Verona, la furbata di Frattesi passa inosservata: così Henry sbaglia ilVIDEO: il parere diDurante il talk “Tatanka”, Dario, ex bomber italiano, ha ...

Fabio Ravezzani ha parlato del discusso contatto tra Bastoni e Duda poco prima del gol del 2-1 segnato da Frattesi in Inter-Verona. RICOSTRUZIONE – ... (inter-news)

Continua a tenere banco l'episodio delladiin occasione del gol che ha permesso all'Inter di vincere contro il Verona. Dopo le accuse di Sogliano, per il direttore sportivo degli scaligeri è stato avviato un procedimento da ......annullare (tanto più chepartecipa attivamente all'azione del 2 - 1) con cartellino giallo all'interista per comportamento antisportivo (più un colpo con l'avambraccio che una reale) ...La gomitata di Bastoni a Duda è stato l’argomento più caldo dell’ultimo weekend di Serie A. Un episodio che ha portato con sè tante polemiche e discussioni dividendo l’opinione pubblica calcistica ..."Ma quale gomitata Quella di Bastoni è una spallata di uno che ha 'rosicato' perché prima è stato spinto sul cross. Il VAR dovrebbe intervenire per cose più gravi".