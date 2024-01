God of War e Horizon Zero Dawn | Sony aggiorna sulle serie tv in arrivo

(Di martedì 9 gennaio 2024) I due franchise videoludici approderanno sul piccolo schermo grazie alletelevisive realizzate daTV. Grazie al recente Consumer Electronics Show,ha potuto fornire alcunimenti in merito alletelevisive di God of War e, tratte dai rispettivi franchise videoludici.ha rivelato che sono stati fatti dei progressi per quanto riguarda gli show. God of War è stato sviluppato all'inizio dello scorso anno da Prime Video e Amazon ha ordinato una prima stagione a dicembre.aveva già uno sceneggiatore, e il progetto è ora passato nelle mani di Netflix. Steve Blackman di The Umbrella Academy ha iniziato ad adattare ...

Sono sempre di più le produzioni cinematografiche e per il piccolo schermo ispirate da serie videoludiche, e tra le prossime uscite, ci sono le serie TV diofe Horizon: Zero Dawn . Per il produttore delle serie,ofe Horizon: Zero Dawn saranno simili a The Last of us . Una buona idea considerando il successo della serie prodotta da HBO e ...Grazie al recente Consumer Electronics Show, Sony ha potuto fornire alcuni aggiornamenti in merito alle serie televisive diofe Horizon Zero Dawn , tratte dai rispettivi franchise videoludici. Sony ha rivelato che sono stati fatti dei progressi per quanto riguarda gli show.ofè stato sviluppato all'inizio ...Sono sempre di più le produzioni cinematografiche e per il piccolo schermo ispirate da serie videoludiche, e tra le prossime uscite, ci sono le serie TV di God of War e Horizon: Zero Dawn. Per il ...I due franchise videoludici approderanno sul piccolo schermo grazie alle serie televisive realizzate da Sony TV.