GlobalSphere emerge come una delle principali società di consulenza PR internazionali | fondata da un duo spagnolo di successo

Leggi su thegametv

(Di martedì 9 gennaio 2024) La visione di Roshan Bhondekar e Sahra Ardah trascende i confini, inaugurando un nuovo capitolo nella comunicazione digitale In una mossa significativa, gli imprenditori spagnoli Roshan Bhondekar e Sahra Ardah hanno annunciato il lancio di, una prestigiosadiPR internazionale volta a creare una piattaforma globale per individui e marchi.nel gennaio 2024, larappresenta la realizzazione della visione dei fondatori per la comunicazione internazionale e le partnership strategiche con i media. Roshan Bhondekar, noto per il suo ruolo di fondatore e CEO di Transcontinental Times, una casa editrice di media elettronici, vanta una vasta esperienza nel campo dell’imprenditoria, della scrittura e della cinematografia. Tra i ...