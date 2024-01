“Gli expat? dei privilegiati” | Vincenzo Latronico in libreria con ‘La chiave di Berlino’ edito da Einaudi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un testamento dei nostri tempi, di quella generazione under 30, fuori tempo per essere bambini ma ancora troppo giovani per sentirsi adulti: una terra di mezzo e di nessuno. E Berlino diventa il teatro di angosce e speranze Se con 'Le Perfezioni' (vincitore del premio Mondello 2023 e tradotto in 17 Paesi) il tema generazionale

L'Itala è ultima in Europa per attrattività Se l’Italia è una destinazione sempre più gettonata e immancabile per i turisti di tutti i continenti, ... (sbircialanotizia)

Penso che sia questa la fiammella che tiene vivicome me".Berlino è all'ultimo posto peralloggi e la difficoltà della lingua, al penultimo per la ... Per tornare alla classifica diInternationes, su podio troviamo Malaga, Alicante e Valencia. Abu ...Un testamento dei nostri tempi, di quella generazione under 30, fuori tempo per essere bambini ma ancora troppo giovani per sentirsi adulti: una terra di mezzo e di nessuno. E Berlino diventa il teatr ...Per tutti gli altri no, quindi tutti gli expat non laureati anche se richiesti esplicitamente da aziende, o anche lavoratori autonomi non avranno diritto ad alcuna agevolazione fiscale. Va ...