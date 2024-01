Gli autobus elettrici in Norvegia

Leggi su butac

(Di martedì 9 gennaio 2024) La disinformazione nei confronti dell’elettrico viene costantemente diffusa anche tramite testate nazionali, ad esempio nei giorni scorsi, il 5 gennaio 2024, su Il Messaggero è apparso un articolo dal titolo:, ?busparalizzati dall’ondata di gelo: flotta appena rinnovata (obiettivo emissioni zero) Articolo che, quando l’ho visto tra le segnalazioni, mi ha ricordato che a dicembre avevo cominciato a scrivere un fact-checking della stessa identica notizia, ma poi causa scarso tempo l’avevo lasciato a metà. Quanto segue parte dall’articolo di dicembre, a cui ho aggiunto qualche piccolo dettaglio. All’epoca la segnalazione partiva da un articolo, in inglese, pubblicato su un sito tedesco, ASB Zeitung. Articolo dal titolo: Brand new electric buses paralyzed in Oslo L’articolo, corredato da immagini fatte con l’IA e pubblicato l’8 ...