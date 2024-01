Gli attacchi cyber fanno male | ma non fanno rumore

Leggi su panorama

(Di martedì 9 gennaio 2024) Da ottobre si sta consumando in un silenzio quasi assoluto il dramma della British Library. Messa in ginocchio da un attacco informatico che ha portato alla cifratura di una fetta significato delle sue basi dati e all’esfiltrazione dei dati, compresi molti personali. Oltre alla difficoltà nel ripristinare i sistemi, che potrebbe iniziare a concretizzarsi soltanto tra pochi giorni, l’istituzione pare essere in difficoltà nel liquidare il cosiddetto “public lending right” agli autori i cui libri sono inseriti nel circuito delle biblioteche britanniche. Si tratta di una parziale compensazione rispetto alle eventuali perdite derivanti dalle mancate vendite a seguito del prestito che vale mediamente per ogni autore poco meno di 8 mila euro e per moltitanta differenza. Dulcis in fundo, i costi per il ripristino dei sistemi potrebbe superare gli 8 ...