Giustizia | Italia viva vota con la destra per cancellare l’abuso d’ufficio e dare un colpo alla legge Severino

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nuovo asse tra i renziani e la maggioranza per eliminare il reato. Protestano Pd e M5S. Sì anche all’ordine del giorno per non far dimettere i sindaci condannati in primo grado

Ci sono novità importanti per il Decreto Crescita nel 2024: si va verso la Proroga : ma l’AIC si oppone alle agevolazioni Proroga te ancora per due ... (ilveggente)

La donna era tornata per le feste dai genitori in Romania a trovare le due figlie. Una delle piccole, di nove anni, ha filmato il delitto con il ... (repubblica)

... poi a conti fatti i numeri di errori giudiziari insono allarmanti e in crescita rispetto ... il che ci permette di far fronte a queste situazioni e applicare i principi di. Quando è ...... a maggior ragione in, che ospita alcune delle comunità più antiche della diaspora, a ... Un tardivo atto dinei confronti di una città in cui, ancora oggi, viene diagnostico un tumore ...Strage di Erba, a sorpresa, il processo può riaprirsi. La Corte d’Appello di Brescia ha detto sì alla revisione del caso, chiuso in Cassazione, con l’ergastolo per ...Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Andiamo a beccare chi davvero delinque. Lo scorso anno ci sono stati migliaia di casi di abuso d'ufficio e solo 18" hanno avuto seguito. Così Matteo Renzi a Avanti Popolo ...