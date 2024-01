Giulia Tramontano | le parole della sorella Chiara | «Essere inumano | merita il carcere a vita Noi ergastolani del dolore»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) «Le famiglie che vivono l’ergastolo delhanno diritto a giustizia e pena esemplare». Queste sono ledi, affidate ai social. Tra una settimana inizia il processo in Corte d’Assise a Milano per Alessandro Impagnatiello, che lo scorso 27 maggio a Senago ha ucciso con 37 coltellate sua, incinta al settimo mese. «Vogliamo sapere di vivere in un Paese giusto – ha scritto – nulla ci restituirà, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia». La famiglia spera che ci sia l’ergastolo per il barman 30enne «l’che ci ha privato di una, una figlia, un’amica, un ...