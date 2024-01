Giugliano | tentata rapina alla banca di via Aniello Palumbo | strada chiusa

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ancora la banda del buco in azioneMonte Paschi di Siena di via. Malviventi in fuga nelle condotte fognarie ecircolazione veicolare. I malviventi sarebbero entrati in azione poco dopo le 16, quando l’istituto di credito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...erapina, commesse in diverse occasioni, nel periodo tra il agosto e novembre di quest'anno, ai danni di alcuni distributori di carburante ed esercizi commerciali sul territorio di...Oggi la polizia di- Villaricca ha tratto in arresto un soggetto accusato di rapina aggravata erapina, commesse in diverse occasioni, tra marzo e agosto di quest'anno. In particolare, le indagini ...A farne le spese stamane e’ stata la postazione 118 “automedica Varcaturo” , l’equipaggio è stato allertato , unitamente alla ambulanza India, alle 10.30 per ...Il proprietario di una struttura alberghiera avrebbe aggredito gli operatori del 118 indispettito dalla "cattiva pubblicità". La denuncia di 'Nessuno Tocchi Ippocrate' ...