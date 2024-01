Giugliano | sventato colpo della banda del buco | presa di mira una banca

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadelè tornata in azione ain Campania: nel mirino è finita una filiale di istitutoriocentrale via Aniello Palumbo, ma ilè fallito grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero praticato un foro nel pavimento introducendosi nel sottosuolo dalla rete fognaria. Al momento la circolazione veicolare è bloccata per consentire alle forze dell’ordine di eseguire tutti i rilievi necessari. Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

