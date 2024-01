Giudici di Pace trasferiti all' Antico Palazzo di Città a Mondovì | Perché non in via delle Scuole?

... su di essa è possibile fondare la richiesta " indirizzata al tribunale o al giudice di" per ... Secondo alcuniil messaggio inviato tramite cellulare o tramite chat WhatsApp costituisce ...La prima arriva venerdì: Salvini sarà interrogato daisul caso Open Arms , dove è imputato ... Così come lo è stato rinviare "lafiscale" e "laedilizia". Salvini non dimentica, ...Riceviamo e pubblichiamo la nota del professor Ernesto Billò che esprime perplessità sulle scelta: "L'Antico palazzo è una sede prestigiosa che potrebbe continuare a ospitare mostre ed eventi cultural ...Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio ...