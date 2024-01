Giudice Sportivo | 7 squalificati | ecco la decisione su Mazzocchi

Lazovic ha chiuso Inter-Verona espulso, per proteste dopo il gol di Frattesi. Il Giudice Sportivo ha squalificato in maniera non lieve l’esterno ... (inter-news)

Si è espresso ildopo il weekend di Serie A. Sono sette i calciatori che salteranno il prossimo turno di campionato. Mazzocchi ha ricevuto soltanto una giornata di squalifica, dopo il rosso rimediato ...A distanza di due giorni, ilha fatto chiarezza anche su quanto successo nel post partita andando a squalificare un preparatore atletico della ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso nota la lista dei calciatori squalificati per la ventesima giornata di Serie A. Saranno sei i calciatori che non ci saranno nel prossimo turno del ...Il Giudice Sportivo lo ha, infatti, squalificato per un turno. 5) Le ultime da Castel Volturno: allenamento personalizzato per Olivera e Gaetano - Prosegue la preparazione degli azzurri in vista del ...