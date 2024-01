Gino Cecchettin torna al lavoro e l’annuncia sui social | “Ho il cuore pesante | grazie per le vostre parole”

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Lee il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con ilancorama con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al”. Con un post sui, il papà di Giulia uccisa a soli 22 anni dall’ex Filippo Turetta, annuncia il suo ritorno al. Ad annunciarlo su Linkedin, è stato lui stesso, ringraziando “clienti, fornitori, colleghi e amici” per il sostegno durante il periodo difficile che ha dovuto affrontare.

Finita la pausa di riflessione per, padre di Giulia, la ragazza di Vigonovo uccisa il'11 novembre scorso dall'ex - fidanzato Filippo Turetta. L'annuncio su Linkedin diretto agli amici e ai colleghi, clienti, fornitori ...Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti - italiaoggi News correlatesi è già trovato una manager per gestire gli impegni e... Negli anni '70 andava di moda farsi la ...Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era scomparso dai radar. La sua nuova ...VENEZIA - «Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro». Lo scrive Gino Cecchettin, in un ...