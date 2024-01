Ginecologo sgozzato | il gip riapre il caso | «Fate altre indagini»

Servono ulteriori indagini, e in particolare "un approfondimento di natura medico - legale", sul caso della strana morte delcampano Stefano Ansaldi, trovatoil 19 dicembre 2021 vicino alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip Ileana Ramundo, accogliendo la richiesta dei familiari del 65enne, ...Servono ulteriori indagini, e in particolare "un approfondimento di natura medico - legale", sul caso della strana morte delcampano Stefano Ansaldi, trovatoil 19 dicembre 2021 vicino alla stazione Centrale di Milano. Lo ha deciso il gip Ileana Ramundo, accogliendo la richiesta dei familiari del 65enne, ...Il medico fu trovato morto in via Macchi il 19 dicembre 2021 dopo un misterioso viaggio Napoli-Milano. Il gip accoglie la richiesta dei familiari: l’indagine non va archiviata, servono nuovi approfond ...Il caso non è chiuso. Anzi. Vengono disposti altri quattro mesi di indagine, nel tentativo di allontanare ogni dubbio sulla morte di un professionista campano. In sintesi, il gip del ...