Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ladel, Yasuhito, si èto all’età di 44. Nato nel 1980, ha giocato per vent’nele oggi ha deciso dirsi dal calcio giocato dopo treal Jubilo Iwata. Tra i giocatori più forti della sua generazione, non lascerà certo il mondo del pallone e diventerà allenatore proprio del club al quale ha legato quasi tutta la propria carriera. La J-League ha omaggiato l’iconico calciatore: “Unadel calciose, farà per sempre parte della nostra storia”. SportFace.