GF VIP 2023 | Fiordaliso commenta la mancata squalifica di alcuni concorrenti e il comportamento di Alfonso Signorini

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 9 gennaio 2024)è rimasta colpita dal fatto cheha informato idel Grande Fratelloche in molti hanno chiesto ladi diversi inquilini. E così ha voluto riflettere sul fatto che in molti non si sono resi conto delle loro azioni e che sono stati tutelati dal programma, altrimenti non sarebbero ancora nella casa. È sembrato d’accordo con lei Massimiliano Varrese. Il pubblico ha apprezzato il suo discorso dicendo che finalmente qualcuno sta capendo la situazione. GFdice la sua sullasi è ritrovata in cucina con Massimiliano Varrese così che ha volutore le parole di...