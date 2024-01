GF puntata 8 gennaio | Beatrice ritorna | scattano baci e nominati

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lunedì 8è andata in onda una nuovadel Grande Fratello. Alfonso Signorini ha parlato del rientro in casa diLuzzi. La donna, infatti, dopo aver vissuto il lutto con la sua famiglia, ha scelto di rientrare. Prima di dare luogo a questo evento, però. il conduttore ha voluto fare un discorso molto serio a tutti i concorrenti a seguito di alcuni episodi che si sono verificati in questi giorni. In seguito, poi, i concorrenti sono stati freezati eha potuto fare il suo ritorno trionfale in casa. La donna ha annunciato la sua decisione dicendo: "Per onorare lui (il padre), sapendo che mia mamma ha tanti fratelli e sorelle che l'assisteranno, ci sono anche i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso cercando di rappresentare al meglio quei valori con cui mi hanno ...

...è legato alla messa in onda di unaspeciale della soap opera turca Terra amara, in onda anche giovedì 11 in prime time . Terra amara va di sera: cambio programmazione dell'11Su ...Fikret e Hakan si scontreranno e arriveranno quasi alle mani nelladi Terra Amara in onda domenica 14. Le anticipazioni annunciano che Zuleyha fermerà suo cognato e in lacrime implorerà i due uomini di non creare ulteriori problemi con i loro litigi. ...Scopriamo quali sono i risvolti più significativi delle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2024. Tra le varie vicende che stanno segnando la… Leggi ...Nessuna squalifica o televoto flash nei confronti dei concorrenti accusati di mancanza di empatia nei confronti di Beatrice Luzzi ...