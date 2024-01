GF | Anita in lacrime VIDEO | ' Non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni Voglio uscire e'

(Di martedì 9 gennaio 2024) 'Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole diperché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le ...

Non ci sono stati provvedimenti severi per i coinquilini meno sensibili, diciamo così, di Beatrice Luzzi ma la puntata di lunedì sera del Grande ... (caffeinamagazine)

'Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole diperché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le ......inconsolabile si è sfogata amaramente con gli altri inquilini della Casa Successivamente... non voglio diventarlo...' E quest'ultima ha anche piantoamare. La giovane ragazza riuscirà a ...Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello, Anita Olivieri si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Ecco cos'è successo.La puntata di ieri sera del Fratello 2023 è stata letteralmente esplosiva. Il conduttore Alfonso Signorini non le ha mandate a dire. Molti gieffini sono stati ripresi dal conduttore. Questo in seguito ...