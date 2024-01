Geo Barents | le simulazioni e i corsi di primo soccorso

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) Durante la navigazione verso la Sar, la zona di ricerca e, sulla Geosi continua a lavorare non solo per ripulire gli spazi dove vengono ospitati i naufraghi salvati ma anche con esercitazioni edi ciò che accade durante ilin mare e una volta saliti a bordo. Nulla viene lasciato al caso e tutte le persone che sono sulla nave hanno un compito preciso, tutti devono essere pronti ad assistere qualcun altro.I turni di osservazioneLa giornata inizia con la formazione per i turni di osservazione. Sul ponte di comando Claire, la responsabile del gruppo Sar, spiega ai nuovi arrivati come utilizzare i binocoli e come procedere durante i turni di osservazione. Le segnalazioni dei barconi in difficoltà, infatti, possono anche arrivare dalla stessa nave. Per l’intera giornata e per l’intera ...