Genoa | Kutlu torna al Galatasaray

(3 - 5 - 2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez (84' Matturro); Sabelli, Malinovskyi, ... A disposizione: Sommariva, Bani, Haps, De Winter, Galdames,, Martin, Fini, Puscas. All. ...(3 - 4 - 2 - 1): Martinez 7; Vogliacco 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6 (39 st Matturro sv); ... In panchina: Sommariva, Calvani, Martin,, Papadopoulos, Galdames, Fini. Allenatore: Gilardino 6.5. ...Voti fantacalcio e highlights di Bologna - Genoa, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024: Martinez è il migliore del match ...Gli uomini di Thiago Motta evitano il secondo ko di fila grazie alla seconda rete in campionato di De Silvestri, al 95’ ...