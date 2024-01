Genoa | il ministro Zangrillo | “Ho detto a mio fratello di tenere Dragusin fino a giugno”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) E’ asta in tutta Europa per accaparrarsi le prestazioni di Radu, difensore delche sta ben figurando in questa prima parte di stagione. In particolare, il Tottenham sembra ormai a un passo dal prelevare il giocatore già a gennaio, con una cifra vicina ai 30 milioni alla quale il presidente Albertodifficilmente potrà dire di no. Ildel numero uno del Grifone, Paolo,della pubblica amministrazione del Governo Meloni, a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno ha voluto commentare la vicenda: “? Da qui afrancamente lo terrei con noi, io lo terrei nel modo più assolutoalla fine del campionato. L’ho anchea mio, che però è molto cauto e dice che ...