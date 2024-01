Genoa | Dragusin da urlo | in Europa solo Van Dijk ha fatto meglio

(Di martedì 9 gennaio 2024)(quasi) come Van: il difensore delha sfoderato una serie di prestazioni da, è tra i migliori in

In dirittura d’arrivo la trattativa tra il Genoa e il Tottenham che porterà Radu Dragusin in Premier League. Secondo quanto riportato dalla BBC, ... (sportface)

E’ asta in tutta Europa per accaparrarsi le prestazioni di Radu Dragusin , difensore del Genoa che sta ben figurando in questa prima parte di ... (sportface)

Alberto Gilardino si gode l'exploit di uno dei suoi difensori, Radu. Il rumeno ex Juventus si è letteralmente preso per mano la difesa del, sfoderando una serie di prestazioni di altissimo livello e tra le migliori non solo d'Italia ma anche d'Europa. ......un accordo per il trasferimento a Londra disulla base di 24 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence al. Oltre al club inglese, però, anche il Bayern Monaco vuolee ha ...Le ultime di SKY. Radu Dragusin è il grande protagonista di questo mercato invernale. Il Tottenham avrebbe trovato un accordo con il Genoa per l'acquisto del difensore, ma un nuovo inserimento del ...Sul difensore del Genoa è arrivata l’offerta ufficiale del Bayern Monaco nonostante il Genoa avesse l’accordo col Tottenham Avanti tutta in questa sessione di calciomercato: soprattutto se si tratta ...