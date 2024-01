Genoa | Bonucci si propone per sostituire Dragusin Ma il club

...che ha rapidamente incassato il sì del giocatore e chiarito con ille condizioni di un'operazione da circa 30 milioni bonus inclusi. Djalò e Dragusin sono il nuovo che avanza, Leonardo...... il calciatore vuole il Tottenham, eil club inglese sta cercando l'accordo colper evitare di ... Il Napoli continua a dire 'no' a, che sarebbe disponibile, mentre non procederà per Rugani, ...Con Radu Dragusin sempre più lontano dalla Genova rossoblù, il Grifone si guarda attorno nel tentativo di individuare il sostituto del 21enne difensore rumeno..Bonucci potrebbe cambiare casacca in questa finestra di calciomercato: l'ex Juventus si troverebbe in un intreccio tra Fenerbahce e Genoa ...