Gaza | oltre alla tragedia umana il disastro ambientale In due mesi di bombardamenti emesse 281mila tonnellate di Co2

(Di martedì 9 gennaio 2024)agli elevatissimi costi umani, c’è un altro aspetto preoccupante, seppur fondamentalmente ignorato, dei massicci e continuiisraeliani su. Secondo uno studio che il quotidiano inglese Guardian pubblica in esclusiva, le emissioni di Co2 causate dagli attacchi stanno avendo un grave effetto sulla crisi climatica globale. In duesono state prodottedi Co2, per il 99% riconducibili ai raid israeliani, superando così le emissioni annue di una ventina tra i paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. La ricerca spiega per di più che si tratta di stime estremamente conservative, da cui sono escluse numerose voci di difficile calcolo (ad esempio le emissioni di gas metano). La quantità reale di emissioni è quindi verosimilmente molto ...

... secondo cui, a partire dal 7 ottobre, gli ospedali israeliani avevano accolto5.000 soldati, ...soldati e ufficiali dell'Israeli Defense Force impegnati nei combattimenti nella Striscia di, ...... e un occhio alla tragedia di, con la speranza che la guerra passi davvero a una fase meno aggressiva, dopo aver lasciato dietro di sé23mila morti. Ma c'è dell'altro, perché la nuova ...Come ha rilevato The Intercept in un lungo lavoro d'indagine sull'influenza esercitata da Israele sui media come moneta di scambio per poter accedere a Gaza, non si possono inoltre usare espressioni ...