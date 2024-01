Gaza | l’appello Unicef | “Ci servono accessi sicuri e regolari per raggiungere tutti i bambini della Striscia che hanno bisogno di aiuti salvavita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ospedali sovraffollati eche fanno difficoltà a. È questa la situazione descritta dal Lucia Elmi, rappresentante specialeper la Palestina, in una serie di video condivisi dall’Ansa. In una prima clip Elmi parla dall’ospedale Emarati di Rafah e specifica: “È diventato il principale ospedale materno e neonatale per la maggior partepopolazione sfollata a Rafah. La capacità è diventata molto limitata, è sovraffollato. Ci sono madri eovunque, solo nell’ultimo mese l’ospedale ha sostenuto 500 parti”. La rappresentante speciale, che è stata per una settimana in missione nelladi, ha anche detto di aver portato “600mila dosi di vaccini per la polio, la tubercolosi, il tetano poiché le vaccinazioni ...