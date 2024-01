Gaza | la diretta – Tel Aviv uccide un altro comandante di Hezbollah | il Partito di Dio colpisce delle basi israeliane Blinken | “Verso un conflitto a minore intensità”

Il segretario di Stato Usa – in tour in Medio Oriente per scongiurare l’escalation – avverte il governo di Tel Aviv: “Imperativo proteggere i ... (ilfattoquotidiano)

Il segretario di Stato Usa – in tour in Medio Oriente per scongiurare l’escalation – avverte il governo di Tel Aviv: “Imperativo proteggere i ... (ilfattoquotidiano)

"Beirut può diventare come", è stato il monito del ministro della Difesa Yoav Gallant in risposta agli attacchi dal nord del confine, mentre nella Striscia l'esercito ha annunciato l'avvio della ......14 Media: delegazione di Israele al Cairo per la ripresa dei colloqui sugli ostaggi 02:58 Israele: progressi sugli ostaggi o i palestinesi non torneranno nel nord diDecima guerra fra Israele e palestinesi, diretta oggi 9 gennaio: doppiata la boa del terzo mese dall'attacco di Hamas, che ha trucidato oltre 1.300 civili israeliani e ne tiene ancora ...L’affermazione, portata davanti alla Corte internazionale di giustizia dal Sudafrica e che giovedì verrà trattata in una prima udienza, secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio contro i p ...