Gasperini | «Coppa Italia possibile per l’Atalanta Tra Musso e Carnesecchi…»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le parole in conferenza stampa di Gian Pieroprima della gara in trasferta contro il Milan per quanto concerne laLa conferenza stampa integrale dell’allenatore delGian Pieroprima della gara contro il Milan. OBIETTIVI – «Larimane sempre un trofeoperrispetto allo scudetto. Non vogliamo tirarci indietro, l’obiettivo è andare in Champions League: a Roma ho visto una squadra veramente compatta per competere ad alti livelli. Domani affrontiamo pur sempre una squadra molto forte come il Milan». NIENTE RIGORI A FAVORE – «Nel girone d’andata siamo stati l’unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. ...

