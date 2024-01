Gabriel Attal è il nuovo primo ministro francese Macron | Superare e osare

, l'attuale ministro dell'Istruzione in Francia, sarebbe stato nominato primo ministro in sostituzione di Elisabeth Borne che ieri si è dimessa. Lo riferisce la radio francese 'Rtl'. ...Il presidente Emmanuel Macron ha nominatonuovo primo ministro del Governo francese. Gia' ministro dell'Istruzione nel precedente esecutivo,succedera' a Elisabeth Borne, che si e' dimessa ieri dopo venti mesi alla guida ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 gen - Il presidente Emmanuel Macron ha nominato Gabriel Attal nuovo primo ministro del Governo francese. Gia' ministro dell'Istruzione nel precedente ...Il ministro dell’Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della ...