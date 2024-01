Gabriel Attal è il nuovo premier francese | il 34enne ministro dell’Educazione prende il posto della dimissionaria Elisabeth Borne

(Di martedì 9 gennaio 2024) È, finora, il, dopo le dimissioni, presentate e accettate dal presidente Macron lunedì, di. È il suo, quindi, il primo nome dell’annunciato rimpasto di governo a Parigi per rilanciare il mandato del capo dello Stato fiaccato da una serie di bocciature delle riforme sottoposte all’Assemblea nazionale., 34 anni, ha cominciato il suo cammino in politica nella gauche, con il Partito socialista, poi è diventato uno dei fedelissimi di Macron e ha guadagnato popolarità, prima come portavoce del governo, poi come. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

