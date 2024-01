Furto al panificio | Nave | Basta criminalità a Sant’Antimo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Crimine aalPetrone, Senatore si mobilita per contrastare lae proteggere le attività commerciali “Una banda di quattro persone, tutte vestite di bianco, forza la saracinesca e svaligia ilPetrone ain provincia di Napoli. È il quintoin dodici mesi! Ho fatto visita all’esercizio accogliendo l’appello della famiglia Petrone che rivendica un maggiore controllo sul territorio affinché i commercianti non siano più in balia della. La mia vicinanza e stima vanno tutte ai titolari delche, nonostante ilsubito, hanno riaperto regolarmente l’esercizio. Avevo già raccolto le istanze dei cittadini di ...

Esasperati i titolari che hanno deciso di pubblicare sui social l'ennesimosubito dal. Nella foto pubblicata sulla pagina di Petrone si notano i quattro componenti della banda mentre ......è stato quindi tratto in arresto peraggravato e, su disposizione del pubblico ministero, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. (Il nome delbagherese ...Vetrata sfondata al panificio Molino 66 per rubare l’incasso. Il ladro si è disfatto di un borsello, rubato da un’auto a Pordenone ...Le altre volte non abbiamo voluto pubblicare nulla ma ora vogliamo lanciare questo appello affinché ci sia più controllo del territorio perché ormai noi ...