Funivia precipita in Tirolo | quattro feriti gravi «L' incidente causato da un albero caduto»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una cabinovia èta oggi in. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di unsulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i...

Incidente in Austria per una cabina della Funivia . Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto ... (ilmessaggero)

... nella Oetztal tirolese Una cabina occupata da 4 persone è precipitata questa mattina in corrispondenza dellaAcherkogelbahn nel comprensorio sciistico di Hochoetz, nella Oetztal tirolese . ...Laè stata interrotta Per il momento laè stata disattivata ed è fuori servizio fino a nuovo ordine. Tutti gli altri utenti sono stati trasferiti in montagna o a valle. Funzionano ...Una cabinovia è precipitata oggi in Tirolo. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti ...La procura di Como procede per il reato di omicidio stradale colposo nel fascicolo aperto sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, di 45 e 38 anni, che erano a bordo del suv che sabato ...