Fuga contromano in autostrada | 19enne arrestato a Casoria

... velocità non commisurata in curva, e 143, circolazionein curva, del Codice della ... azzardati e fatali sorpassi di cui si è reso protagonista, avendo visto tutta la scena e la sua "", ...in autostrada a Casoria, in provincia di Napoli. Arrestato dai carabinieri il 19enne Nek Adzovic dopo un pericoloso inseguimento. In corso ricerche per altri due complici. - continua ...Si è concluso con l'arresto di un 19enne un inseguimento contromano sulla Circumvallazione esterna e lungo l'autostrada A1 nel Napoletano. Un carabiniere ...Fuga contromano in autostrada, in provincia di Napoli. E' accaduto a Casoria dove l'arresto del 19enne Nek Adzovic è scattato solo dopo un pericoloso inseguimento. In corso ricerche per altri due ...