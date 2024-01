Frontale tra San Nazzaro e Montefusco | donna trasportata in ospedale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto incidente questo pomeriggio lungo la strada che da Sanconduce a. Per cause in corso di accertamento, c’è stato untra una Fiat 600 e una Fiat Punto. Il bilancio parla di unaferita, una 77enne diin Codice rosso al San Pio. Illeso il conducente dell’altra auto, un 22enne anch’egli di, che è uscito dall’auto e ha prestato i primi soccorsi alla. Entrambi viaggiavano da soli nelle rispettive auto. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, quelli del ripristino carreggiata e i Carabinieri di San Giorgio del Sannio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

