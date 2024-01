Frode | truffa | tutela dei consumatori | quali reati e quali diritti sono in gioco nel caso Ferragni

... 'Perché può fare denuncia per i reati che tutelano interessi diffusi, come lain commercio. Se però il reato diventa contro il singolo, come la, allora la querela deve essere sporta dal ...... accusato di violenza, maltrattamenti ai danni di migranti trattenuti e diin pubbliche ... A vario titolo le accuse sono violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calunnia e...Inchiesta sui Cpr, dopo quello di Milano è il turno di Potenza: accertati 35 casi di maltrattamenti ai migranti, storditi con psicofarmaci ...Chiara Ferragni è indagata da ieri sera per truffa aggravata. Ma che cosa rischia realmente Una multa o la detenzione E che cosa cambia innanzitutto all’accusa di frode in commercio inizialmente ...